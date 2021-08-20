Україна має в Кабулі військовий та цивільний літаки для евакуації, - Нікіфоров
Станом на 20 серпня Україна має близько 150 заявок громадян на евакуацію з Афганістану. Для евакуації в Кабулі знаходиться 2 літаки - військовий транспортник та пасажирський борт
Про це заявив речник президента Сергій Нікіфоров на брифінгу за результатом засідання РНБО, передає Еспресо.TV.
"Україна - одна з перших країн, яка почала вивозити своїх громадян і громадян их країн, які почали до нас звертатися по допомогу. Так само Україна й Туреччина разом врятували відому афганську режисерку Сахру Карімі з родиною Зараз вона в Києві. До речі, вона має запрошення на саміт перших леді, який пройде 23 серпня", - зазначив Нікіфоров.
За його словами, держава отримала в межах 150 заявок від своїх громадян в Афганістані щодо евакуації. Окремо Нікіфоров згадав про 12 українських військових,які працювали в Кабулі за субконтрактом ООН. Речник наголосив, що військових перемістили з військової бази у безпечне місце.
"Зараз в України в Кабулі 2 літаки - один військовий, один цивільний. Домовляємося з усіма партнерами, з усіма, з ким можемо, аби їх завантажити, щоб вони полетіли до України", - розповів він.
Речник нагадав, що для евакуації з Афганістану слід контактувати з посольствами України в Таджикистані та Пакистані.
- Україні вдалося евакуювати з аеропорту Кабула 79 людей. Це громадяни України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.
- Згодом, 120 мешканців України звернулися до дипломатів із бажанням евакуюватися з Афганістану.
- Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що 17 серпня відправлять рейс з України в Афганістан для евакуації громадян.
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