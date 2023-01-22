Про це він розповів в е телеканалу "Еспресо"

"Про те, що потрібно Україні для перемоги дуже добре розповів головнокомандувач Валерій Залужний в інтервʼю для іноземного ЗМІ. Зокрема, нам потрібні далекобійні артилерійські системи та снаряди до них. Також Україні не вистачає безпілотної авіації. Це, окрім того, що вже було озвучено вищим військово-політичним керівництвом України", - пояснив Гай.

Офіцер ЗСУ наголосив на важливості розвитку українського ВПК

"Україні потрібно значно більше вкладати коштів для розробки та виготовлення власного озброєння. Особливо тих зразків, які вже зарекомендували себе на полі бою. Зокрема, ракети Р-360 "Нептун", РСЗВ "Вільха" та САУ "Богдана". Також важливо продовжувати виготовляти протитанкові комплекси "Стугна", які показали свою ефективність на полі бою. Все це важливо робити зараз. Оскільки крім міжнародної військової підтримки, ми також маємо розвивати власний ВПК", - додав він.



20 грудня речниця "Укроборонпрому" Наталія Сад повідомила, що в Україні розгорнуто виробництво артилерійських снарядів. "Щоб мати змогу подавати снаряди нашій артилерії, ми зробили серійне виробництво на теренах України. Раніше ми завозили ці снаряди з-за кордону, шукаючи їх на складах партнерів. Однак, склади вичерпуються, і тих обсягів, які ми щомісяця нарощуємо - недостатньо. Ми заручилися підтримкою союзників і будемо збільшувати обсяги виробництва снарядів на закордонних потужностях, тобто за кордоном", - розповіла Сад.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb