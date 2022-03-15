Україна має вступити в оборонний союз з країною, яка має ядерну зброю, - Данілов

Про це він заявив у інтерв'ю Радіо НВ.



"Україні необхідно укласти новий оборонний союз, у якому обов’язково має бути країна, що володіє ядерною зброєю. Сьогодні це Велика Британія. Якщо ми будемо вести розмови про ті чи інші союзи, ми маємо усвідомлювати, треба знатися з тими, хто розділяє з нами демократичні прагнення тих. А союз буде обов'язково", - зазначив Данілов.

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