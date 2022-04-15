Україна має запаси базового продовольства для потреб людей та тварин на декілька років, – Мінагрополітики

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

"Запасів за базовими продуктами у нас є на декілька років. Рослинної олії – хоч на 10 років. Окремо треба додати, оскільки у нас багато зернових, і частина з них – це корми для тварин, то у нас точно є м'ясо-молочна продукція. І особливих приводів для хвилювань тут немає", - повідомив він.

За його даними, Україна щорічно споживає 5-7 млн тонн зернових культур, тоді як у зерносховищах країни вже розміщено 20 млн тонн зерна з минулого сезону і очікується 30 млн тонн врожаю поточного сезону. З урахуванням наявних у країні елеваторних потужностей головною проблемою стане експорт урожаю на закордонні ринки в умовах блокади українських морпортів російськими військовими кораблями, наголосив глава Мінагрополітики.

"Ми не бачимо наразі проблем із продовольством в Україні. Вони є там, куди його не можна довезти, але це інше. Усі бачать, що товари, їх номенклатура в магазинах зменшилася, але вона є. У мене є відчуття, що ситуація почала потроху відновлюватися", - підсумував Сольський.

Нагадаємо, згідно з даними ООН війна в Україні може призвести до злиднів та голоду понад 1,7 млрд людей.

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