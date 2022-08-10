Україна може рекомендувати світу ввести візовий режим з РФ і видавати візи вибірково, - політолог Бобиренко

Про це в ефірі Еспресо сказав політолог Віктор Бобиренко.

"Захід не піде на заборону в'їзду для росіян, тому що треба захищати права людини. В Росії багато правозахисників, тих, хто постраждав від режиму. Ми не можемо всіх рівняти як одного, але рекомендувати союзникам перевести всіх на візовий режим і видавати візи вибірково. Щоб росіяни доводили, що їх переслідує путінський режим. Не можеш - повертайся до Росії", - зазначив він.

Бобиренко наголосив, що Велика Британія та країни Балтії вже так роблять.

"Треба розділяти, тих, хто постраждав або може постраждати від режиму, якщо не виїде і на просто обивателя, який далі Туреччини літати не може. Але і Туреччині треба гайки закручувати, щоб вони не брали. Центральна, Західна Європа, США, Канада мають бути закриті для тих, хто в Мілан чи Флоренцію на шопінг.", - додав політолог.

Він вважає, що Захід може забирати з РФ висококласних спеціалістів.

"Це все дуже класна ініціатива Зеленського, але як і багато ініціатив, вона чисто популістична. Ця ініціатива розрахована виключно на внутрішній ринок", - підсумував Бобиренко.

9 серпня президент України Володимир Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд усім громадянам Росії.