Про це він сказав під час розмови з журналістами в Брюсселі.

За словами Науседи, під час саміту важливо надіслати певні сигнали Росії й дати оцінку євроінтеграційним зусиллям України.

"Я дуже сподіваюсь, що Україна, яка дуже успішно імплементує реформи, рекомендовані Європейською комісією, буде спроможна отримати фінальні висновки у жовтні і, можливо, Європейська рада зможе негайно ухвалити позитивне рішення наприкінці цього року", - сказав президент Литви.