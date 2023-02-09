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Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС наприкінці року, - президент Литви Науседа

9 лютого, 2023 четвер
12:09
Світ Ґітанас Науседа

Президент Литви Ґітанас Науседа припускає ймовірність початку переговорів про вступ України до ЄС наприкінці року, якщо Київ виконає всі рекомендації Єврокомісії

Про це він сказав під час розмови з журналістами в Брюсселі.

За словами Науседи, під час саміту важливо надіслати певні сигнали Росії й дати оцінку євроінтеграційним зусиллям України.

"Я дуже сподіваюсь, що Україна, яка дуже успішно імплементує реформи, рекомендовані Європейською комісією, буде спроможна отримати фінальні висновки у жовтні і, можливо, Європейська рада зможе негайно ухвалити позитивне рішення наприкінці цього року", - сказав президент Литви.

  • 9 лютого президенти України та Франції Володимир Зеленський і Емманюель Макрон прибули до Брюсселя для участі в саміті ЄС.
  • Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що Україна хоче пройти шлях переговорів про вступ до ЄС менш ніж за 2 роки.
Новини
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ЄС
Литва
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