Україна може стати членом ЄС до 2050 року, - міністр закордонних справ Латвії
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс висловив сподівання, що Україна стане членом Європейського Союзу до середини ХХІ століття
Про це він заявив в інтерв’ю RTVI.
Ринкевичс сказав, що ще два місяці тому він вважав: вступ України до ЄС "дуже бажаний, але існує дуже багато політичних перешкод". А після візиту лідерів чотирьох держав Євросоюзу це стало "реальнішим, ніж будь-коли".
Глава латвійського МЗС водночас додав, що розгляд заявки на надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС є політичним та символічним жестом.
"Але на даному етапі з політичних, моральних причин, де ми бачимо, що Україна виступає за наші цінності і бореться за безпеку Європи, я думаю, це хороший жест", – зазначив він.
Ринкевичс підкреслив, що Україна не зможе розраховувати на швидкий вступ до ЄС, але висловив сподівання, що це станеться до 2050 року.
"Цього не буде, я сподіваюсь, у середині цього століття. Я думаю, ближче", – підсумував він.
- Нагадаємо, 17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата. Водночас для України прописали сім вимог, які вона має виконати, щоб не втратити новий статус і просуватися до наступного етапу процедури. Остаточне рішення буде прийняте на саміті лідерів ЄС 23-24 червня.
- За словами віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної, всі лідери ЄС підтримують надання Україні статусу кандидата на членство.
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