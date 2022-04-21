Україна може стати повноправним членом ЄС у 2024 році, - міністр економіки
Перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна мала би повноцінно стати членом Європейського Союзу у 2024 році
Про це вона розповіла УП.
"Ми розраховуємо отримати статус кандидата на вступ до ЄС уже влітку цього року. Перша частина нашої заявки вже подана. Такими ж стрімкими темпами ми виконаємо всі вимоги до України як майбутнього члена ЄС. Це наш шлях справжньої демократії та свободи", - сказала міністр і додала, що Україна розраховує стати повноцінним членом Європейського Союзу вже у 2024 році.
Також, за словами Свириденко, Україні важливо забезпечити максимальне відновлення транспортної та соціальної інфраструктури за 24 місяці.
До того ж, Україна буде наполягати на тому, щоб РФ заплатила за всі руйнування, які спричинила.
"Порушення норм міжнародного права з боку РФ є настільки значущими, що заморожені активи мають бути конфісковані. Ми працюємо над тим, аби держави, які заморозили активи РФ, також зняли імунітети, які ще захищають ці активи, і спрямовували ці кошти на відновлення України", - сказала Свириденко.
- Нагадаємо, Україна надіслала до Єврокомісії першу частину опитувальника в рамках подачі заявки на отримання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу
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