Україна може вийти із "зеленої" карантинної зони вже у вересні, - Київська школа економіки

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко в ефірі "24 каналу".

Він зазначив, що ризик спалаху наразі є великим, він нікуди не дівається, а лише збільшується.

"Ми очікуємо, що у першій половині вересня Україна вже може з великою імовірністю вийти із "зеленого" рівня і ми побачимо знову кольорові регіони з різними рівнями епідеміологічної небезпеки, - зауважив Ганиченко.

Експерт наголосив, що така ситуація може статись через зменшення контролю над поширенням захворюваності. За нього відповідає так званий "коефіцієнт виявлення випадків", тобто скільки із протестованих тестів є позитивними.

Наразі понад 3% зі всіх є позитивними. Якщо Україна дійде до 4%, то саме тоді вона поступово виходитиме із зеленого рівня епідеміологічної небезпеки.



Навчальний рік в Україні розпочнеться вчасно (1 вересня) і буде у звичайному режимі.

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