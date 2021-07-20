Україна на 44-му місці у світі за COVID-смертністю, - Worldometers
Україна посіла 89-те місце у світі серед країн за кількістю нових випадків COVID-19
Про це повідомляє статистичний ресурс Worldometers.
Станом на 19 липня за кількістю нових випадків COVID-19 Україна посіла 89-те місце у світі та 22-ге - серед країн Європи.
За загальною кількістю смертей від COVID-19 у перерахунку на 1 млн населення Україна на 44-му місці серед країн світу, та на 29-му - серед європейських.
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