Україна на 44-му місці у світі за COVID-смертністю, - Worldometers

Про це повідомляє статистичний ресурс Worldometers.



Станом на 19 липня за кількістю нових випадків COVID-19 Україна посіла 89-те місце у світі та 22-ге - серед країн Європи.



За загальною кількістю смертей від COVID-19 у перерахунку на 1 млн населення Україна на 44-му місці серед країн світу, та на 29-му - серед європейських.





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