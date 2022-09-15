Україна на сьогодні вже отримала 50% обіцяної фінансової допомоги, - нардепка Южаніна
Народна депутатка Ніна Южаніна повідомила, що Україна вже отримала понад 50% обіцяної фінансової допомоги від наших партнерів
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"На сьогодні Україна отримала лише 50% обіцяної фінансової допомоги. І це добре. Оскільки нам потрібно навчитись правильно використовувати ці кошти. Надважливо, щоб вся допомога, яка надається Україні використовувалась прозоро та раціонально. Українці повинні довіряти уряду, який є повноцінним розпорядником цих коштів", - заявила Южаніна.
Народна депутатка зауважила, що партнери України не зможуть постійно підтримувати Україну.
"Всі вже чули заяви від європейців, що навряд чи вони зможуть нас так фінансово підтримувати в наступному році, оскільки теж мають певні труднощі. І тут слід звернути увагу на те, що за проєктом бюджету на 2023 рік ми маємо отримати половину коштів із запозичень. Щодо внутрішніх запозичень маємо досить песимістичні прогнози. Тому в наступному році будемо розраховувати на наших партнерів, щоб забезпечити соціально важливі сфери життя країни", - додала вона.
- 15 вересня Європарламент затвердив надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 5 млрд євро. Вона є частиною пакету допомоги у 9 млрд євро
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