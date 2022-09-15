Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"На сьогодні Україна отримала лише 50% обіцяної фінансової допомоги. І це добре. Оскільки нам потрібно навчитись правильно використовувати ці кошти. Надважливо, щоб вся допомога, яка надається Україні використовувалась прозоро та раціонально. Українці повинні довіряти уряду, який є повноцінним розпорядником цих коштів", - заявила Южаніна.

Народна депутатка зауважила, що партнери України не зможуть постійно підтримувати Україну.

"Всі вже чули заяви від європейців, що навряд чи вони зможуть нас так фінансово підтримувати в наступному році, оскільки теж мають певні труднощі. І тут слід звернути увагу на те, що за проєктом бюджету на 2023 рік ми маємо отримати половину коштів із запозичень. Щодо внутрішніх запозичень маємо досить песимістичні прогнози. Тому в наступному році будемо розраховувати на наших партнерів, щоб забезпечити соціально важливі сфери життя країни", - додала вона.

15 вересня Європарламент затвердив надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 5 млрд євро. Вона є частиною пакету допомоги у 9 млрд євро