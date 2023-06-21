Україна намагається повернути зі Швейцарії арештовані там 600 кг золота оточення Януковича, - директор НАБУ Кривонос
Національне антикорупційне бюро у співпраці з правоохоронцями Швейцарії ведуть розслідування щодо конфіскованих 600 кілограмів золота з оточення експрезидента Віктора Януковича
Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів директор НАБУ Семен Кривонос.
На запитання щодо справи очільник бюро сказав: "Я не можу розголошувати відомості про процедуру повернення золота, оскільки вона пов’язана зі співпрацею з міжнародними органами... але ми сподіваємося, що все повернемо.
Як відомо, у 2017 році у Швейцарії виявили банківську скриньку із 600 кілограмами золота, яке належить особі з оточення експрезидента-втікача Віктора Януковича. Тодішній генпрокурор України Юрій Луценко не розголошував ім’я власника золота.
Цю справу спочатку розслідував Департамент міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури під керуванням заступника генпрокурора Євгена Єніна. У 2018 році він повідомляв, що слідчі встановлюють джерела коштів, на які оточення експрезидента Януковича купило 600 кілограмів золота. Коли Генпрокуратура втратила право вести слідство у 2019 році, цю справу передали до НАБУ.
У лютому цього року уряд Швейцарії повідомив про конфіскацію активів на $140,6 млн, пов’язаних з Януковичем.
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