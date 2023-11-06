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Україна нарощує виробництво власної зброї та мілітаризує економіку, - Кулеба

6 листопада, 2023 понедiлок
06:35
Війна з Росією Дмитро Кулеба

Аби зменшити залежність України від американської підтримки напередодні президентських виборів у США, Україна нарощує власне виробництво усіх видів озброєнь та мілітаризує економіку

Про це повідомляє Welt з посиланням на слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

На думку Кулеби, президентські вибори у США у 2024 році матимуть важливе значення для України, тому "нам доведеться почекати і подивитися"

"Але ми готуємося, тому що не можемо дозволити собі залежати виключно від американської підтримки. Тому ми зараз вкладаємо величезні кошти у власне виробництво всіх видів озброєнь, значно нарощуємо обсяги випуску та мілітаризуємо нашу економіку”, - заявив Кулеба.

  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив телефоном з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном допомогу зброєю та підкреслив важливість постачання ракет ATACMS Україні.

Суспільство
Україна
зброя
США
Дмитро Кулеба
допомога США Україні
зброя для України
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