Україна нарощує виробництво власної зброї та мілітаризує економіку, - Кулеба

Про це повідомляє Welt з посиланням на слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

На думку Кулеби, президентські вибори у США у 2024 році матимуть важливе значення для України, тому "нам доведеться почекати і подивитися"

"Але ми готуємося, тому що не можемо дозволити собі залежати виключно від американської підтримки. Тому ми зараз вкладаємо величезні кошти у власне виробництво всіх видів озброєнь, значно нарощуємо обсяги випуску та мілітаризуємо нашу економіку”, - заявив Кулеба.