Україна нарощує виробництво власної зброї та мілітаризує економіку, - Кулеба
Аби зменшити залежність України від американської підтримки напередодні президентських виборів у США, Україна нарощує власне виробництво усіх видів озброєнь та мілітаризує економіку
Про це повідомляє Welt з посиланням на слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
На думку Кулеби, президентські вибори у США у 2024 році матимуть важливе значення для України, тому "нам доведеться почекати і подивитися"
"Але ми готуємося, тому що не можемо дозволити собі залежати виключно від американської підтримки. Тому ми зараз вкладаємо величезні кошти у власне виробництво всіх видів озброєнь, значно нарощуємо обсяги випуску та мілітаризуємо нашу економіку”, - заявив Кулеба.
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив телефоном з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном допомогу зброєю та підкреслив важливість постачання ракет ATACMS Україні.
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