Україна наступна: Зеркаль попередила про загрозу енергетичної кризи за "молдовським" сценарієм
Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль заявила, що Росія після Молдови може спровокувати енергетичну кризу в Україні
Про це Зеркаль заявила в інтерв'ю Радіо Свобода.
За її словами, Україна може стати наступною після Молдови країною, в якій розгорнеться криза через нестачу російського газу.
"Там дуже критична ситуація. І вчора, позавчора проводили дуже багато зустрічей і розмов з Молдовою щодо того, як вирішувати цю кризу. І, зрозуміло її можна вирішувати тільки спільно. Тому що Молдова це перший дзвоник. В принципі ця криза буде притаманна всій Європі. І, на жаль, Україна наступна", - сказала Зеркаль.
Вона додала, що нинішню енергетичну кризу спричинив збіг багатьох чинників, а президент Росії Володимир Путін ними одразу скористався.
"Були і природні чинники і в Азії, і в Латинській Америці, і в Америці, і нестача LNG. І воно буде зростати з часом, не зважаючи на виробництво, яке зростає. Але попит і те, що газ фактично є перехідним паливом для Азії для досягнення цієї нульової емісії. Воно все складається так, що ринкові ціни зараз диктують автократичні режими. І Путін не може не скористатися цим. Тому що він є найяскравішим представником цієї автократичної системи", - пояснила Зеркаль.
- Нагадаємо, 22 жовтня Молдова запровадила 30-денний надзвичайний стан в енергетичному секторі через дефіцит газу, спровокований невдалими перемовинами з російським "Газпромом".
- 23 жовтня "Газпром" пригрозив, що з 1 грудня може повністю припинити постачання газу до Молдови.
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