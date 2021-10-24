Україна наступна: Зеркаль попередила про загрозу енергетичної кризи за "молдовським" сценарієм

Про це Зеркаль заявила в інтерв'ю Радіо Свобода.

За її словами, Україна може стати наступною після Молдови країною, в якій розгорнеться криза через нестачу російського газу.

"Там дуже критична ситуація. І вчора, позавчора проводили дуже багато зустрічей і розмов з Молдовою щодо того, як вирішувати цю кризу. І, зрозуміло її можна вирішувати тільки спільно. Тому що Молдова це перший дзвоник. В принципі ця криза буде притаманна всій Європі. І, на жаль, Україна наступна", - сказала Зеркаль.

Вона додала, що нинішню енергетичну кризу спричинив збіг багатьох чинників, а президент Росії Володимир Путін ними одразу скористався.

"Були і природні чинники і в Азії, і в Латинській Америці, і в Америці, і нестача LNG. І воно буде зростати з часом, не зважаючи на виробництво, яке зростає. Але попит і те, що газ фактично є перехідним паливом для Азії для досягнення цієї нульової емісії. Воно все складається так, що ринкові ціни зараз диктують автократичні режими. І Путін не може не скористатися цим. Тому що він є найяскравішим представником цієї автократичної системи", - пояснила Зеркаль.

Нагадаємо, 22 жовтня Молдова запровадила 30-денний надзвичайний стан в енергетичному секторі через дефіцит газу, спровокований невдалими перемовинами з російським "Газпромом".

23 жовтня "Газпром" пригрозив, що з 1 грудня може повністю припинити постачання газу до Молдови.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb