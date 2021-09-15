Україна наздоганяє Росію у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Про це повідомляє Sport.ua.

Після матчів 1-го туру Ліги чемпіонів, які відбулися 14 вересня, таблиця коефіцієнтів УЄФА зазнала змін.

Україна продовжує боротьбу за місце в топ-10, яке дозволить чемпіону країни напряму потрапити у груповий раунд Ліги чемпіонів 2023/24.

Завдяки нульовій нічиїй "Динамо" з португальською "Бенфікою", Україна додала до рейтингу 0.200 бала. Наразі українці залишаються на 11-й позиції з 30.401 пункта, але впритул наблизилися до росіян, в яких після поразки "Зеніта" від англійського "Челсі" (0:1) 30.682 очка.

Україні потрібна лише одна перемога, щоб випередити Росію. Суперечка за місце у топ-10 продовжиться 15 вересня, коли у "Шахтар" у Лізі чемпіонів зіграє на виїзді проти молдовського "Шерифа", а російський "Спартак" у Лізі Європи прийматиме польську "Легію".



Нагадаємо, у вівторок, 14 вересня, у Києві у 1-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Динамо" зіграло внічию з португальською "Бенфікою".

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу висловив жаль, що арбітр не зарахував гол Миколи Шапаренка у ворота "Бенфіки" у матчі Ліги чемпіонів.

Головний тренер "Бенфіки" Жорже Жезус заявив, що київське "Динамо" переважає московський "Спартак" за тактичною підготовкою.

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