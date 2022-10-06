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Головна війна з Росією "Україна не закликала до використання ядерної зброї": у Зеленського пояснили заяву про превентивні удари НАТО

"Україна не закликала до використання ядерної зброї": у Зеленського пояснили заяву про превентивні удари НАТО

6 жовтня, 2022 четвер
22:35
війна з Росією росія ядерна зброя

Шантажувати світ вибухами на ЗАЕС та всіляко натякати на використання ядерної зброї дозволяє собі лише держава-терорист Росія, а зовсім не Україна і цивілізований світ

Про це повідомив речник президента України Сергій Никифоров.

"Колеги, ви трохи задалеко зайшли зі своєю ядерною істерією і тепер чуєте ядерні удари навіть там, де їх немає. Президент говорив про період до 24 лютого. Тоді треба було застосувати превентивні заходи, щоб не дозволити Росії розв'язати війну. Нагадаю, що єдині заходи, про які тоді йшлося, були превентивні санкції.

Шантажувати світ вибухами на ЗАЕС та всіляко натякати на використання ядерної зброї дозволяє собі лише держава-терорист Росія. Від України таких закликів ви ніколи не почуєте", - написав Никифоров у фейсбук.

  • Нагадаємо, сьогодні, 6 жовтня, президент України закликав НАТО не чекати ядерного удару, а превентивно змусити Росію не завдавати його, що викликало істеричні заяви Кремля. Свою жовч вилили Марія Захарова, Дмитро Медведєв та Дмитро Пєсков.

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Володимир Зеленський
ядерна зброя
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