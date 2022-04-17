Україна не збирається віддавати Донбас, аби зупинити війну з Росією, - Зеленський

Про це Зеленський заявив у інтерв'ю CNN.

За його словами, Україна не збирається поступатися територіями у Донецькій та Луганській областях, аби припинити війну з РФ, а українські військові готові до битви з росіянами на Донбасі, яка може вплинути на хід усієї війни.

"Ось чому для нас дуже важливо не дозволити їм стояти на своєму, тому що ця битва, вона може вплинути на хід всієї війни. Тому що я не довіряю російським військовим і російському керівництву. Тому ми розуміємо, що, те що ми їх відбили, і вони пішли, і вони тікали від Києва - з півночі, з Чернігова і з цього напрямку - це не означає, що якщо їм вдасться захопити Донбас, вони не підуть знову на Київ", - сказав Зеленський.

16 квітня Володимир Зеленський заявив, що знищення захисників Маріуполя поставить крапку на перемовинах з Росією.

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