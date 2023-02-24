Про це в річницю повномасштабного вторгнення РФ до України заявив президент США Джо Байден.

"Сьогодні я повторю те, що сказав рік тому, коли Росія вторглася до України. Диктатор, який прагне відновити імперію, ніколи не зітре любов народу до свободи. Жорстокість ніколи не зламає волю вільних. І Україна ніколи не буде перемогою для Росії. Ніколи", - написав він.

Американський лідер підкреслив, що ЗСУ успішно повертають свої землі і нині більш ніж половина територій, які РФ окупувала минулого року, – знову з українським прапором.

"Сьогодні, через рік після того, як почали падати бомби, Україна, як і раніше, незалежна і вільна. Від Херсона до Харкова – українські захисники відвойовують свою землю. І більш ніж на половині території, яку Росія утримувала минулого року, знову гордо майорить український прапор", - додав Байден.