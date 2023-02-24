Україна ніколи не буде перемогою Росії, – Байден
Російський диктатор, який прагне відродити імперію, ніколи не зможе перемогти Україну. Через рік після повномасштабного вторгнення РФ Україна все ще незалежна
Про це в річницю повномасштабного вторгнення РФ до України заявив президент США Джо Байден.
"Сьогодні я повторю те, що сказав рік тому, коли Росія вторглася до України. Диктатор, який прагне відновити імперію, ніколи не зітре любов народу до свободи. Жорстокість ніколи не зламає волю вільних. І Україна ніколи не буде перемогою для Росії. Ніколи", - написав він.
Американський лідер підкреслив, що ЗСУ успішно повертають свої землі і нині більш ніж половина територій, які РФ окупувала минулого року, – знову з українським прапором.
"Сьогодні, через рік після того, як почали падати бомби, Україна, як і раніше, незалежна і вільна. Від Херсона до Харкова – українські захисники відвойовують свою землю. І більш ніж на половині території, яку Росія утримувала минулого року, знову гордо майорить український прапор", - додав Байден.
- Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди річниці повномасштабного вторгнення й подякував усім, хто боронить країну від окупантів.
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