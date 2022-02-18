Україна очікує 600 млн євро допомоги від ЄС наприкінці березня та $700 млн від МВФ за результатами перегляду програми Stand-By, - Марченко
Міжнародний валютний фонд за результатами перегляду програми Stand-By може виділити найближчим часом Україні транш у $700 млн
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу в Раді.
Він зазначив, що Україна виконує умови та структурні маяки за програмою з МВФ, що наближує місію фонду та перегляд програми.
"За результатами перегляду очікується отримання третього траншу за програмою на 700 млн доларів. Термін програми завершується в червні 2022 року. Та за результатами останнього перегляду очікується отримання додатково 1,5 млрд доларів", - сказав Марченко.
Міністр також повідомив, що сподівається отримати перший безумовний транш на 600 млн євро макорофінансової допомоги ЄС наприкінці березня - на початку квітня 2022 року. Другий транш Україна отримає після виконання низки заходів щодо структурних реформ.
Крім того, США нададуть Україні гарантію для випуску єврооблігацій на 1 млрд доларів.
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