Україна однією з перших отримала доступ до функції WhatsApp зі створення каналів

Про це пише міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Один із найбезпечніших месенджерів у світі стає ще комфортнішим та зручнішим. Українці одними з перших отримують доступ до створення власних WhatsApp Channels", - коментує міністр.

Федоров розповів, що тепер користувачі зможуть генерувати контент на перевіреному й простому майданчику, а також "об’єднати український інформаційний простір та вийти на новий рівень комунікації держави, лідерів думок і медіа".

"Це особливо актуально в умовах російської агресії. Росіяни постійно шукають нові підходи, щоб отримати дані українців, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію в країні. Нові можливості платформи допоможуть побудувати безпечнішу взаємодію між українцями", - пояснив міністр.