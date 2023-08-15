Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук у телеграм.

Угода передбачає, що Україна та Литва взаємно визнаватимуть та обмінюватимуть національні посвідчення водія на основі принципу взаємності. Для такого обміну не потрібно складати додаткові іспити.

"Також установлюється відповідність категорій посвідчень водія двох держав та визначається механізм підтвердження факту видачі посвідчення водія, яке подається для обміну", – додав Мельничук.