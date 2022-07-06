Україна отримає 1.9 млрд доларів від учасників конференції в Лугано
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що учасники конференції в Лугано виділять на підтримку України майже 2 мільярди доларів
Про це він повідомив у власному телерамі.
"Вдячні Уряду Швейцарії, Швеції, Великої Британії, Світовому банку, ЄБРР, ЄІБ, приватному українському та міжнародному бізнесу за цю солідарність", - сказав Шмигаль.
За його словами, Україна отримає 600 мільйонів доларів для фінансової підтримки та понад 500 млн для аграрного сектору.
Крім того, за домовленостями в Лугано на підтримку України буде виділено понад 500 млн доларів на теплопостачання і майже 250 млн для розвитку цифрової трансформації.
- 5 липня в Лугано затвердили декларацію, що включає сім принципів відновлення України. Зокрема, у декларації прописано, що Україна очолюватиме процес відновлення і втілювати його спільно з міжнародними партнерами, а також регулярно буде відстежуватися поступ, прогрес і фінансові потоки. Також має бути фокус на реформах, підзвітність та верховенство права.
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