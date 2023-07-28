Україна отримає 3,75 млн євро на підтримку бізнесу у межах проєкту UkraineReady4EU Project
Офіс з розвитку підприємництва та експорту спільно з партнерами переміг на європейському грантовому конкурсі Business Bridge
Про це повідомили в telegram-каналі Міністерства цифрової трансформації України.
Стало відомо, що у межах проєкту UkraineReady4EU Project залучено ваучери на суму 3,75 млн євро для 1 500 українських підприємств, що постраждали від повномасштабної війни.
На що буде використано допомогу:
- участь у торговельних місіях;
- сертифікацію та адаптацію продукції до стандартів і норм ЄС;
- підготовку продукції для експорту;
- захист інтелектуальної власності та витрати на ліцензування;
- технологічний аудит та надання технічної підтримки для модернізації.
Зазначається, що проєкт розпочнеться у вересні 2023 року і триватиме до 2025 року. Після підписання угод з Європейською комісією Офіс з розвитку підприємництва та експорту разом з партнерами щомісяця відбиратиме компанії для участі.
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