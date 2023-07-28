Про це повідомили в telegram-каналі Міністерства цифрової трансформації України.

Стало відомо, що у межах проєкту UkraineReady4EU Project залучено ваучери на суму 3,75 млн євро для 1 500 українських підприємств, що постраждали від повномасштабної війни.

На що буде використано допомогу:

участь у торговельних місіях;

сертифікацію та адаптацію продукції до стандартів і норм ЄС;

підготовку продукції для експорту;

захист інтелектуальної власності та витрати на ліцензування;

технологічний аудит та надання технічної підтримки для модернізації.

Зазначається, що проєкт розпочнеться у вересні 2023 року і триватиме до 2025 року. Після підписання угод з Європейською комісією Офіс з розвитку підприємництва та експорту разом з партнерами щомісяця відбиратиме компанії для участі.