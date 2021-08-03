Україна отримає від МВФ $2,7 млрд 23 серпня: на що підуть гроші
Міжнародний Валютний Фонд (МВФ) затвердив розподіл $650 млрд, з яких Україна отримає $2,7 млрд 23 серпня
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Згідно з повідомленням, рішення щодо розподілу СПЗ на суму $650 млрд в рамках допомоги у відновленні світової економіки, яка постраждала внаслідок пандемії коронавірусу, ухвалила Рада директорів МВФ. Україна з цієї суми отримає $2,7 млрд 23 серпня.
За словами директора-розпорядника МВФ Кристаліни Георгієвої, розподіл СПЗ послужить на благо всіх держав-членів, допоможе задовольнити довгострокову глобальну потребу в резервах, зміцнить довіру та сприятиме посиленню стійкості й стабільності світової економіки.
За словами президента України Володимира Зеленського, ці кошти допоможуть Україні подолати наслідки коронакризи.
"Це стане гарним подарунком для нашої країни до 30-річчя незалежності. Ці кошти допоможуть подолати наслідки коронакризи та стимулювати нашу економіку. Я вдячний МВФ та особисто Крісталіні Георгієвій за це рішення", - цитує пресслужба слова Зеленського.
Водночас, у Національному банку України зазначили, що кошти надійдуть на рахунок регулятора. Згідно з чинним законодавством, органом, що ухвалюватиме рішення про їхнє використання, є Міністерство фінансів України. При цьому Національний банк надасть свої пропозиції щодо використання відповідних коштів.
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