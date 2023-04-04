Україна отримає від Нідерландів черговий транш допомоги на €274 млн
Влада Нідерландів оголосила про виділення першого у 2023 році пакету допомоги на 274 мільйони євро - він буде спрямований на невійськову допомогу
Про це йдеться на сайті уряду Нідерландів.
Так, із цього пакету 180 мільйонів євро спрямують на гуманітарну допомогу, сільське господарство та відновлювальні роботи.
З цієї суми €20 млн підуть на гуманітарну допомогу. По €10 млн спрямують на психічне здоров’я та психосоціальну підтримку й на розмінування сільськогосподарських земель. 40 мільйонів євро виділять на закупівлю насіння та обладнання для українського сільського господарства.
Крім того, €100 млн підуть на відновлення лікарень та системи охорони здоров’я, енергопостачання, житла й інфраструктури.
Решту пакета, 94 мільйони євро, виділять на нелетальну підтримку Збройних сил України, боротьбу з безкарністю та збереження культурної спадщини.
€75 млн із цієї частини пакета уряд Нідерландів прагне надати на покращання співпраці між Україною та НАТО.
14 млн євро спрямують на боротьбу з безкарністю за міжнародні злочини, зокрема на створення в Гаазі реєстру збитків, завданих Україні агресією РФ, та на підтримку Міжнародного кримінального суду у зборі доказів.
Ще €5 млн буде витрачено на захист і збереження культури, що визначає ідентичність в Україні.
- Нагадаємо, у кінці березня Німеччина та Нідерланди пообіцяли продовжувати надавати допомогу Україні, в тому числі військову техніку, та дотримуватись антиросійських санкцій.
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