Україна отримає від Нідерландів черговий транш допомоги на €274 млн

Про це йдеться на сайті уряду Нідерландів.

Так, із цього пакету 180 мільйонів євро спрямують на гуманітарну допомогу, сільське господарство та відновлювальні роботи.

З цієї суми €20 млн підуть на гуманітарну допомогу. По €10 млн спрямують на психічне здоров’я та психосоціальну підтримку й на розмінування сільськогосподарських земель. 40 мільйонів євро виділять на закупівлю насіння та обладнання для українського сільського господарства.

Крім того, €100 млн підуть на відновлення лікарень та системи охорони здоров’я, енергопостачання, житла й інфраструктури.

Решту пакета, 94 мільйони євро, виділять на нелетальну підтримку Збройних сил України, боротьбу з безкарністю та збереження культурної спадщини.

€75 млн із цієї частини пакета уряд Нідерландів прагне надати на покращання співпраці між Україною та НАТО.

14 млн євро спрямують на боротьбу з безкарністю за міжнародні злочини, зокрема на створення в Гаазі реєстру збитків, завданих Україні агресією РФ, та на підтримку Міжнародного кримінального суду у зборі доказів.

Ще €5 млн буде витрачено на захист і збереження культури, що визначає ідентичність в Україні.