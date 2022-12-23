Україна отримає від Великої Британії $500 млн допомоги

Про це повідомляє міністерство фінансів України.

Зазначається, що Україна отримає від Великої Британії позику на $500 млн в рамках реалізації спільного проєкту з Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку. Угоду 23 грудня підписали міністр фінансів Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі, повідомила пресслужба Мінфіну.

Кредитні кошти будуть надані на пільгових умовах під гарантії Великобританії: термін погашення кредиту – 18,5 років з п’ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка – 0,25 % річних.

Залучені кошти буде спрямовано на відшкодування видатків державного бюджету на виплати соціальної допомоги сім’ям з дітьми, заробітної плати працівникам державних закладів вищої освіти, а також комунальних послуг.

У міністерстві додали, що у 2022 році Уряд Великобританії надав Україні понад 1,5 млрд дол. США для фінансування Держбюджету України.

20 грудня Британія передала Україні 900 генераторів і близько 15 тисяч комплектів одягу для екстремальних холодів для українських збройних сил, зокрема одяг для холодної погоди, надміцні спальні мішки та утеплені намети.

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