Україна отримає від Великої Британії $500 млн допомоги
Британія надасть Україні $500 млн, кошти буде спрямовано на відшкодування видатків державного бюджету на виплати соціальної допомоги сім’ям з дітьми, заробітної плати працівникам державних закладів вищої освіти, а також комунальних послуг
Про це повідомляє міністерство фінансів України.
Зазначається, що Україна отримає від Великої Британії позику на $500 млн в рамках реалізації спільного проєкту з Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку. Угоду 23 грудня підписали міністр фінансів Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі, повідомила пресслужба Мінфіну.
Кредитні кошти будуть надані на пільгових умовах під гарантії Великобританії: термін погашення кредиту – 18,5 років з п’ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка – 0,25 % річних.
Залучені кошти буде спрямовано на відшкодування видатків державного бюджету на виплати соціальної допомоги сім’ям з дітьми, заробітної плати працівникам державних закладів вищої освіти, а також комунальних послуг.
У міністерстві додали, що у 2022 році Уряд Великобританії надав Україні понад 1,5 млрд дол. США для фінансування Держбюджету України.
- 20 грудня Британія передала Україні 900 генераторів і близько 15 тисяч комплектів одягу для екстремальних холодів для українських збройних сил, зокрема одяг для холодної погоди, надміцні спальні мішки та утеплені намети.
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