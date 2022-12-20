Про це повідомило видання Sky News із посиланням на звернення до Палати громад міністра оборони Британії Бен Воллес.

"На сьогодні Велика Британія передала Україні 900 генераторів та направила близько 15 тисяч комплектів одягу для екстремальних холодів для українських збройних сил, зокрема одяг для холодної погоди, надміцні спальні мішки та утеплені намети", – зазначив міністр.

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"Очікується, що до Різдва будуть доставлені ще 10 тисяч комплектів. Загалом міжнародне співтовариство передало Україні близько 1,23 мільйона зимових комплектів", – додав він.

Як відомо, міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес не виключає можливості постачання Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow.

До кінця року в Британії буде завершено підготовку майже 10 тис. українських військових, а з 1 січня 2023 року підготовку розпочнуть іще 19 200 солдатів і офіцерів.

9 грудня повідомлялося, що Норвегія надасть Україні $100 млн на відновлення пошкодженої війною інфраструктури. Тоді ж інформували, що Естонія відправила ще 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням для України. Міненерго також звітувало, що Франція передала Україні 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону.

10 грудня пресслужба Ради ЄС звітувала, що установа досягла угоди щодо пакета законодавчих актів, який дозволить надавати фінансову допомогу Україні протягом 2023 року у розмірі 18 мільярдів євро.

Велика Британія наступного року планує передати українським військовим кілька сотень тисяч артилерійських боєприпасів на загальну суму близько 250 млн фунтів.

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