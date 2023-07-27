Про це інформує Міністерство фінансів України.

Зазначається, що кошти надали через механізм Цільового фонду Світового банку під гарантії уряду Японії. Фінансування спрямують на відновлення економіки та зміцнення соцзахисту населення.

"Від початку повномасштабного вторгнення РФ, Україна отримала понад 581 млн доларів США пільгового фінансування від уряду Японії через Японське агентство міжнародного розвитку (JICA)", - додали у Міністерстві фінансів.

Очікується, що Японія до кінця року надать Україні ще 2 млрд доларів бюджетної підтримки.