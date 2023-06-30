Світовий банк затвердив виділення $1,5 млрд позики для України
Світовий банк затвердив виділення $1,5 млрд позики для України. Кошти буде спрямовано на виплати внутрішньо переміщеним особам, а також на пенсії
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Україна отримає 1,5 млрд доларів позики від Світового банку для підтримки відновлення і розвитку. Рішення затвердила Рада виконавчих директорів Банку", - написав він.
За словами Шмигаля, кошти будуть надані під гарантії уряду Японії та спрямовані на зміцнення соціального захисту та відновлення економіки України.
"Зокрема, позика допоможе підтримати субсидії для ВПО та пенсійні виплати", - уточнив очільник уряду.
- У березні Світовий банк оцінив відновлення економіки України у $411 млрд.
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