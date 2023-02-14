Україна отримала нагороду IFR Awards 2022 за управління держборгом
Україна отримала нагороду IFR Awards 2022 від аналітичного та новинного порталу International Financing Review за успіх операції з управління державним боргом.
Про це інформує Міністерство фінансів України.
Зазначають, що Україна отримала цю нагороду в номінації Financing Package and EMEA Restructuring.
"Ми вдячні IRF за визнання успіху операції з управління державним боргом, яку Мінфін провів разом зі своїми радниками влітку минулого року. Ми націлені продовжувати якісне управління державним боргом, забезпечуючи фінансову стабільність та прозору комунікацію з інвесторами. Це не перша нагорода, яку ми отримали за результатами цієї транзакції, але дуже важливе визнання, що мотивує нас в ці непрості часи", - сказав урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.
Мінфін зазначає, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну вплинуло на економіку та державні фінанси. Зокрема мовиться про зростання дефіциту держбюджету до 5 млрд доларів на місяць задля покриття нагальних потреб держави під час воєнного стану, а також про швидке скорочення міжнародних резервів. Усе це змусило Мінфін провести операцію з управління держборгом.
Так Мінфіну вдалося погодити з інвесторами пропозицію щодо відкладення платежів за всіма суверенними та гарантованими державою єврооблігаціями за суму близько 21,1 млрд доларів.
"Інвестори погодилися на відсутність оплати за зміну умов випуску єврооблігацій, що зазвичай є необхідною умовою проведення таких транзакцій", - ідеться в повідомленні.
Мінфін стверджує, що голосування інвесторів за зміни є ознакою бажання підтримати Україну. Також це свідчить про прагнення знизити потенційний негативний ефект від цих інструментів на економіку України при післявоєнному зростанні. Завдяки цій допомозі Україна тепер заощаджує близько 6 млрд доларів упродовж двох років.
- 13 лютого в Україні розпочала роботу місія МВФ, результатом може стати нова програма на 16 млрд доларів.
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