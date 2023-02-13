Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка В Україні розпочала роботу місія МВФ

В Україні розпочала роботу місія МВФ

13 лютого, 2023 понедiлок
16:52
Економіка МВФ

В Україні розпочала роботу місія МВФ, результатом може стати нова програма на 16 млрд доларів

Про це повідомило видання Радіо Свобода.

Постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян заявив, що в Україну прибула місія Міжнародного валютного фонду.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України з метою підготовки до перегляду Моніторингової програми за участю Ради директорів", – йдеться в повідомленні.

Міжнародний валютний фонд у березні може затвердити нову програму фінансової підтримки України на суму 16 мільярдів доларів, повідомило наприкінці січня видання Bloomberg із посиланням на власні джерела.

"МВФ вивчає можливість виділення Україні кількарічного пакету допомоги на загальну суму 16 мільярдів доларів, щоб покрити потреби країни й посприяти збільшенню іншого міжнародного фінансування, поки Київ намагається відбити російські сили", – вказано в повідомленні.

Читайте також: У МВФ назвали російську агресію в Україні "війною проти світового економічного процвітання"

Україна може отримати від 5 до 7 мільярдів доларів протягом першого року дії нової програми, а перший транш "у найкращому разі" надійде у квітні 2023 року.

Для схвалення програми необхідно виконати кілька вимог. Однією з таких передумов є згода країн G7, а також інших донорів і кредиторів України. МВФ також має переглянути свою політику кредитування країн, що перебувають у стані війни. Україна також має взяти на себе зобов'язання вжити певних заходів, схвалених МВФ.

  • На початку року в Міжнародному валютному фонді заявили, що 2023-й для глобальної економіки буде важчим, аніж 2022-й, бо три великі економіки - США, ЄС і Китай - уповільнюються одночасно.
Світ
МВФ
війна з Росією
допомога Україні
Читайте також:
12 лютого, 2023 неділя
Український чемпіон переможно повернувся на ринг після трирічної перерви
13 лютого, 2023 понедiлок
ISW сказав, навіщо Росія маніпулювала темою переговорів у грудні
13 лютого, 2023 понедiлок
Американське посольство закликало своїх громадян терміново покинути Росію
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.49
    Купівля 39.49
    Продаж 40.17
  • EUR
    Купівля 41.77
    Продаж 42.65
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
13 лютого
17:34
шоумену з Харкова повідомили підозру у колабораціонізмі
Автор сепаратистського проєкту "Дорожная карта Новороссии": шоумену з Харкова повідомили підозру у колабораціонізмі
17:32
Матеуш Моравецький
Польща передала Україні 250 пострадянських танків і планує відправити ще, - Моравецький
17:16
Інтерв’ю
Петерсон Вест Поінт
Україна не зможе перемогти поки Путін при владі, - професор Вест Поінту Персон
16:58
біженці
Google боротиметься з фейками про українських біженців у Німеччині
16:42
Італія
Італія планує позбавитися залежності від російського газу до кінця року, - міністр Урсо
16:42
Оновлено
Дмитро Підручний (ліворуч )
Біатлон: Лідер збірної України Підручний пропустить індивідуальну гонку на ЧС-2023
16:40
Ексклюзив
Російсько-білоруські навчання
Нові полігони у Білорусі - це створення інфраструктури для армії РФ, - редактор Європейського радіо для Білорусі
16:36
Ексклюзив
мобілізовані росіяни
"Іржавих автоматів і ватників у Росії вистачить на всіх": головред Defense Express Катков про перспективи нової мобілізації
16:34
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі й активізували повітряну розвідку
16:32
Оновлено
Супербойл-2023, Канзас - Філадіельфія, Партірк Махоумс (в центрі)
У США відбувся головний спортивний матч року - Супербоул, перед грою на стадіоні показали звернення Зеленського
16:22
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:21
Михайло Федоров
Мінцифри просить НБУ запустити електронну гривню вже цього року
16:15
В Одеському зоопарку визначили "Пари року - 2023"
16:03
OPINION
Вадим Денисенко
Про суспільний договір майбутнього
16:01
Ексклюзив
Фактично вся Донеччина перебуває під тиском збройних сил РФ, - ексголова Донецької ВЦА Жебрівський
16:00
водогін
У Росії заявили, що будують 200-кілометровий водогін на окупований Донбас, - ЗМІ
15:53
Міністр оборони Олексій Резніков
Резніков приєднається до зустрічі міністрів НАТО
15:48
Ексклюзив
російські окупанти
Платять командирам, нищать власну техніку: росіяни в будь-який спосіб намагаються не потрапити на передову, - речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку
15:46
Ексклюзив
російські танки, окупанти, оркі
Мета атак окупантів на Вугледар - зайти в тил Донецькому угрупованню військ ЗСУ, - військовий експерт Кузан
15:37
Парламент Словаччини
У парламенті Словаччини висловили сумнів у легітимності уряду ухвалювати рішення про передачу МіГ-29 для України
15:31
Президент України під час представлення Ігоря Клименка
"Уже зараз формуємо "Гвардію наступу": Клименко назвав першочергові завдання МВС
15:12
санкції проти Росії
До 10-го пакету санкцій ЄС проти Росії увійдуть 4 банки, зокрема Альфа-банк, - Politico
15:08
танк Leopard 2
Бундесвер розпочав навчання українських військових на танках Leopard 2
15:01
Юнацька Ліга УЄФА: "Рух" U-19 – "Інтер" U-19
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу юнацької Ліги УЄФА: "Рух" зіграє з "Міланом"
14:58
Католицька церква
Сексуальне насильство над дітьми у Католицькій церкві: у Португалії оприлюднили дані за 70 років
14:54
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Очільник МЗС Угорщини прибув до Білорусі, бо "канали комунікації мають бути відкритими"
14:47
окупанти, орки
Російське командування масово розселяє своїх військових у школах окупованої Луганщини
14:43
міна, мінування, заміновано
На Харківщині на міні підірвався співробітник обленерго: чоловіка госпіталізували
14:38
Єнс Столтенберг
Столтенберг перед "Рамштайном-9" закликав не дати РФ перехопити ініціативу на полі бою
14:34
Ексклюзив
окупанти рф
Під Вугледаром ЗСУ розбили велику колону окупантів, - полковник СБУ Костенко
14:30
НАТО планує закликати держави-члени збільшити запаси боєприпасів на тлі виснаження резервів
НАТО планує закликати держави-члени збільшити запаси боєприпасів на тлі виснаження резервів
14:27
танки Leopard
Австрія відмовилася тренувати українських військових на танках Leopard 2
14:20
Ексклюзив
Ігор Лапін
Треба створювати в Україні армію резерву, - офіцер ЗСУ Лапін
14:18
Володимир Зеленський у Львові
Зеленський провів першу в історії телефонну розмову з президентом Філіппін
14:09
OPINION
Олексій Тимофіїв
Війна створює можливості для корупції
14:09
нафта
Росія продаватиме "дружнім" країнам понад 80% своєї нафти
14:09
Китай
Китай заявив, що повітряні кулі США 10 разів незаконно перетинали повітряний простір країни
13:52
Кадр з фільму "Аватар: Шлях води"
"Аватар 2" може обігнати у рейтингу найбільш касових фільмів усіх часів "Титанік"
13:47
Віктор Вихрист та Леньєр Перо (праворуч)
Український боксер, якого порівнювали з Кличком, назвав причину першої поразки у кар'єрі
13:40
Ексклюзив
Байден
Ленд-ліз є запобіжником на випадок неможливості Байдена домовитися з конгресом, - експерт-міжнародник Краєв
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV