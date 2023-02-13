В Україні розпочала роботу місія МВФ
В Україні розпочала роботу місія МВФ, результатом може стати нова програма на 16 млрд доларів
Про це повідомило видання Радіо Свобода.
Постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян заявив, що в Україну прибула місія Міжнародного валютного фонду.
"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України з метою підготовки до перегляду Моніторингової програми за участю Ради директорів", – йдеться в повідомленні.
Міжнародний валютний фонд у березні може затвердити нову програму фінансової підтримки України на суму 16 мільярдів доларів, повідомило наприкінці січня видання Bloomberg із посиланням на власні джерела.
"МВФ вивчає можливість виділення Україні кількарічного пакету допомоги на загальну суму 16 мільярдів доларів, щоб покрити потреби країни й посприяти збільшенню іншого міжнародного фінансування, поки Київ намагається відбити російські сили", – вказано в повідомленні.
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Україна може отримати від 5 до 7 мільярдів доларів протягом першого року дії нової програми, а перший транш "у найкращому разі" надійде у квітні 2023 року.
Для схвалення програми необхідно виконати кілька вимог. Однією з таких передумов є згода країн G7, а також інших донорів і кредиторів України. МВФ також має переглянути свою політику кредитування країн, що перебувають у стані війни. Україна також має взяти на себе зобов'язання вжити певних заходів, схвалених МВФ.
- На початку року в Міжнародному валютному фонді заявили, що 2023-й для глобальної економіки буде важчим, аніж 2022-й, бо три великі економіки - США, ЄС і Китай - уповільнюються одночасно.
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