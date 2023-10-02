Україна отримала перші відремонтовані в Польщі танки Leopard
2 жовтня стало відомо, що українські Сили оборони отримали перші відремонтовані на механічному заводі "Бумар-Лабенди" у Польщі танки Leopard
Про це інформує Polska Grupa Zbrojeniowa.
"Поки інші роблять декларації щодо майбутнього, ми діємо в консультаціях з українською стороною. Українська сторона отримала перші танки Leopard, спеціально відремонтовані в Бумар-Лабеді, робота над наступними танками триває", - йдеться в заяві.
Довідково. Механічний завод "Бумар-Лабенди" (Zakłady Mechaniczne "Bumar-Łabędy") - польська компанія, що базується в Глівіце. З 2015 року підприємство є головним підрядником модернізації танків Leopard 2A4 до стандарту Leopard 2PL, а з 2019 року проводить ремонт з модифікацією танків Т-72М1 на стандарт T-72М1Р.
Що передувало
26 квітня стало відомо, що сервісний центр з обслуговування і ремонту українських танків Leopard 2 запрацює у Польщі, в місті Глівіце, на основі підприємства Bumar-Labedy вже у травні.
Вже у липні Берлін заявив, що польські партнери зможуть ремонтувати танки Leopard 2А4, які постраждали на фронті в Україні.
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