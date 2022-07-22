Україна отримала від Франції мобільну криміналістичну лабораторію для ідентифікації жертв війни

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

"Французькі експерти були в числі перших, хто прибув в Україну для допомоги у документуванні воєнних злочинів, вчинених російськими військовими на території нашої держави. Ми вдячні французьким колегам за надану підтримку", – зазначив заступник генпрокурора Максим Якубовський.

Лабораторія ДНК призначена для оперативного вирішення питання з виявлення та ідентифікації жертв війни на деокупованих територіях.

Окрім цього, зазначається, що представники Національної жандармерії Французької Республіки провели навчання десяти українських експертів щодо використання матеріалів та обладнання цієї мобільної лабораторії ДНК.

Станом на 19 липня, у рамках допомоги Україні Франція здійснила постачання САУ Caesar. Спочатку було передано 12 установок, а згодом президент Еммануель Макрон заявив про передачу ще шести САУ.

21 липня стало відомо, що Франція витратить 85 млн євро на закупку самохідних артилерійських установок Caesar на заміну тим, які вона раніше передала Україні.