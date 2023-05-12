Україна отримуватиме препарати до кінця 2024 року: у МОЗ заявили про продовження вакцинації від коронавірусу
Вакцинація проти коронавірусу в Україні продовжуватиметься. Препарати для проведення щеплень для дорослих і дітей постачатимуть до кінця 2024 року
Про це "Суспільному" сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін.
“Основним донором є міжнародна організація COVAX. Україна підтвердила наміри отримувати вакцину впродовж 2024 року. Тож можемо сказати, що в залежності від темпів вакцинації, Україна буде забезпечена вакцинами”, — заявив він.
За словами головного санлікаря, в Україні є всі вакцини, але для щеплень мешканців сіл найкраще підходить Johnson, бо вона потребує введення лише однієї дози. Для дітей же застосовують вакцину від Pfizer.
“Хочу наголосити, що вакцинація дітей вже дозволена, але для них використовується вакцина зі зменшеним вмістом антигену”, — пояснив Кузін.
Найменше запасів вакцини Moderna, її майже всю використали.
- 5 травня гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус оголосив про завершення надзвичайної ситуації щодо COVID-19.
- Пізніше у МОЗ сказали, що в Україні можуть незабаром зняти карантинні обмеження, які діяли через пандемію.
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