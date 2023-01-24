Україна передала РФ список із 748 хворих і важкопоранених військовополонених

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у Телеграмі.

Він закликав близьких та родичів полонених захисників України подавати до Національного інформаційного бюро та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими достовірну інформацію про отримання військовослужбовцями під час бойових дій поранення або каліцтва з метою їхньої фіксації у реєстрах.

Як нагадав Лубінець, “під час міжнародної конференції омбудсманів у Анкарі відбулась низка його зустрічей з уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою. Серед іншого було обговорено питання репатріації тяжко хворих і тяжко поранених військовослужбовців України.

За словами омбудсмена, репатріація зазначеної категорії військовополонених передбачена статтею 110 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, вимоги якої безумовно дотримуються Україною.

Відстежити переміщення полонених українських військовослужбовців на території РФ або на тимчасово окупованих українських територіях украй важко.