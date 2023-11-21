Україна перемогла Азербайджан у відборі молодіжного Євро-2025

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Україна приймала Азербайджан у іспанському місті Мурсія.

Наші футболісти вийшли вперед на 34-й хвилині, коли пенальті реалізував Володимир Бражко.

Україна перемогла Азербайджан 1:0, набрала 15 очок та зміцнила лідерство у групі F. Другою в турнірній таблиці йде Англія, яка має 9 пунктів та зіграла на одну гру менше. Сербія також має 9 балів та йде третьою. У Люксембургу, Північної Ірландії та Азербайджану по 3 очка.

До фінальної частини Євро-2025 напряму вийдуть переможці груп та три найкращі команди, які фінішували другими. Решта збірних, які посіли другі позиції, розіграють ще три путівки на ЧЄ у стикових матчах.

Євро-2025

Кваліфікація. 5-й тур

Група F

21 листопада

Україна U21 - Азербайджан U21 1:0

Гол: Бражко, 34 (пен.)