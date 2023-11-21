Україна перемогла Азербайджан у відборі молодіжного Євро-2025
У вівторок, 21 листопада, збірна України з футболу перемогла Азербайджан у кваліфікації молодіжного чемпіонату Європи-2025
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Україна приймала Азербайджан у іспанському місті Мурсія.
Наші футболісти вийшли вперед на 34-й хвилині, коли пенальті реалізував Володимир Бражко.
Україна перемогла Азербайджан 1:0, набрала 15 очок та зміцнила лідерство у групі F. Другою в турнірній таблиці йде Англія, яка має 9 пунктів та зіграла на одну гру менше. Сербія також має 9 балів та йде третьою. У Люксембургу, Північної Ірландії та Азербайджану по 3 очка.
До фінальної частини Євро-2025 напряму вийдуть переможці груп та три найкращі команди, які фінішували другими. Решта збірних, які посіли другі позиції, розіграють ще три путівки на ЧЄ у стикових матчах.
Євро-2025
Кваліфікація. 5-й тур
Група F
21 листопада
Україна U21 - Азербайджан U21 1:0
Гол: Бражко, 34 (пен.)
- 17 листопада молодіжна збірна України у кваліфікації чемпіонату Європи-2025 перемогла Люксембург з рахунком 4:0.
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