Україна розтрощила Люксембург у відборі молодіжного Євро-2025
Збірна України розгромно перемогла Люксембург у кваліфікації молодіжного чемпіонату Європи-2025
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 4-му турі відбору на Євро-2025 збірна України U21 перемогла однолітків з Люксембургу з рахунком 4:0.
Голи забили Владислав Ванат, Арсеній Батагов, Назар Волошин та Ігор Краснопір. Три з чотирьох м'ячів були забиті після 64-ї хвилини
Україна у відборі на молодіжний Євро-2025
Україна очолює групу F з 12 балами, які наша молодіжка набрала за 4 матчі. Слідом йде Англія, у них 6 балів за 3 матчі.
До фінальної частини Євро-2025 напряму вийдуть переможці груп та три найкращі команди, які фінішували другими. Решта збірних, які посіли другі позиції, розіграють ще три путівки на ЧЄ у стикових матчах.
Наступний матч українська молодіжка зіграє 17 листопада у Кошице (Словаччина) проти Люксембургу.
Євро-2025
Відбірковий турнір. 4-й тур
17 листопада
Група F
Україна U21 - Люксембург U21 3:2
Голи: Ванат, 35, Батагов, 64, Волошин, 66, Краснопір, 74
- У жовтні збірна України переграла у кваліфікації молодіжного чемпіонату Європи-2025 збірну Англії - чинних переможців турніру
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