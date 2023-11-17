Україна розтрощила Люксембург у відборі молодіжного Євро-2025

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 4-му турі відбору на Євро-2025 збірна України U21 перемогла однолітків з Люксембургу з рахунком 4:0.

Голи забили Владислав Ванат, Арсеній Батагов, Назар Волошин та Ігор Краснопір. Три з чотирьох м'ячів були забиті після 64-ї хвилини

Україна у відборі на молодіжний Євро-2025

Україна очолює групу F з 12 балами, які наша молодіжка набрала за 4 матчі. Слідом йде Англія, у них 6 балів за 3 матчі.

До фінальної частини Євро-2025 напряму вийдуть переможці груп та три найкращі команди, які фінішували другими. Решта збірних, які посіли другі позиції, розіграють ще три путівки на ЧЄ у стикових матчах.

Наступний матч українська молодіжка зіграє 17 листопада у Кошице (Словаччина) проти Люксембургу.

Євро-2025

Відбірковий турнір. 4-й тур

17 листопада

Група F

Україна U21 - Люксембург U21 3:2

Голи: Ванат, 35, Батагов, 64, Волошин, 66, Краснопір, 74