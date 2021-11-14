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Україна перемогла Фінляндію у відборі Євробаскету-2023

14 листопада, 2021 неділя
19:20
Спорт Жіноча збірна України з баскетболу

Жіноча збірна України переграла у Гельсінкі Фінляндію у відбірковому матчі чемпіонату Європи-2023 з баскетболу

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У 2-му турі кваліфікації Євробаскету-2023 у групі B Україна переграла Фінляндію у Гельсінкі з рахунком 77:71.   

Найрезультативнішою баскетболісткою матчу стала українка Аліна Ягупова, яка набрала 31 очко.

Ця перемогла стала для українок другою у відборі - у 1-му турі в Києві наша команда переграла бронзового медаліста Олімпіади-2022 - Францію.  

Україна з 4 очками очолює турнірну таблицю, у Литви та Фінляндії по 2 пункти, у Франції - 1. 

На Євробаскет-2023 потраплять переможці груп та чотири з десяти кращих збірних, які фінішують другими. 

Євробаскет-2023

Жінки

Відбірковий турнір

2-й тур

Група B

14 листопада

Фінляндія – Україна – 71:77 

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Збірна України
баскетбол
Євробаскет
збірна Фінляндії
Аліна Ягупова
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