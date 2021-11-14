Україна перемогла Фінляндію у відборі Євробаскету-2023
Жіноча збірна України переграла у Гельсінкі Фінляндію у відбірковому матчі чемпіонату Європи-2023 з баскетболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 2-му турі кваліфікації Євробаскету-2023 у групі B Україна переграла Фінляндію у Гельсінкі з рахунком 77:71.
Найрезультативнішою баскетболісткою матчу стала українка Аліна Ягупова, яка набрала 31 очко.
Ця перемогла стала для українок другою у відборі - у 1-му турі в Києві наша команда переграла бронзового медаліста Олімпіади-2022 - Францію.
Україна з 4 очками очолює турнірну таблицю, у Литви та Фінляндії по 2 пункти, у Франції - 1.
На Євробаскет-2023 потраплять переможці груп та чотири з десяти кращих збірних, які фінішують другими.
Євробаскет-2023
Жінки
Відбірковий турнір
2-й тур
Група B
14 листопада
Фінляндія – Україна – 71:77
- Нагадаємо, 11 листопада збірна України стартувала у відборі Євробаскету-2023 з перемоги над Францією.
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