Україна перемогла Фінляндію у відборі Євробаскету-2023

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 2-му турі кваліфікації Євробаскету-2023 у групі B Україна переграла Фінляндію у Гельсінкі з рахунком 77:71.

Найрезультативнішою баскетболісткою матчу стала українка Аліна Ягупова, яка набрала 31 очко.

Ця перемогла стала для українок другою у відборі - у 1-му турі в Києві наша команда переграла бронзового медаліста Олімпіади-2022 - Францію.

Україна з 4 очками очолює турнірну таблицю, у Литви та Фінляндії по 2 пункти, у Франції - 1.

На Євробаскет-2023 потраплять переможці груп та чотири з десяти кращих збірних, які фінішують другими.

Євробаскет-2023

Жінки

Відбірковий турнір

2-й тур

Група B



14 листопада

Фінляндія – Україна – 71:77