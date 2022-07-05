Україна перемогла Північну Македонію у відборі ЧС-2023 з баскетболу
Чоловічі збірна України перемогла у гостях Північну Македонію у кваліфікації чемпіонату світу-2023 з баскетболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Україна переграла Північну Македонію у Скоп'є з рахунком 68:73. Найрезультативнішим в складі нашої команди став Святослав Михайлюк, який набрав 24 очка.
Цей матч не мав турнірного значення, оскільки українці достроково гарантували собі місце на наступному етапі відбору, а їхні суперники втратили шанси на продовження боротьби. Таким чином, набрані у матчах з македонцями очки не враховуватимуться на наступному раунді.
Наразі Україна має 8 очок та йде у групі G третьою. Попереду з 10 пунктами Грузія та Іспанія, в якої 9 балів. Північна Македонія має 6 очок.
Українці завершать перший етап грою з Іспанією, яку проведуть 7 липня у Ризі. На наступному етапі суперниками команди Айнарса Багатскіса, окрім іспанців та грузинів, стануть Італія, Ісландія та Нідерланди. Ці шість команд розіграють три путівки до фінальної частини ЧС-2023.
ЧС-2023
Кваліфікація
Група G
4 липня
Північна Македонія - Україна 68:73
- 1 липня чоловіча збірна України перемогла Грузію у відбірковому матчі чемпіонату світу-2023 з баскетболу
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