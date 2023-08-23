Україна перемогла Словенію та вийшла до плей-офф ЧЄ з волейболу
У середу, 23 серпня, жіноча збірна України переграла Словенію та достроково вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату Європи з волейболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Генті (Бельгія) українки програли суперницям першу партію, але потім перехопили ініціативу та здобули перемогу 3:1.
Збірна України після чотирьох матчів набрала 9 очок та достроково вийшла до плей-офф. Наша команда йде в групі A третьою та поступається за додатковими показниками Сербії та Польщі, які також мають по 9 пунктів. Слідом в турнірній таблиці розташувалися Бельгія (6 балів), Словенія (3) та Угорщина (0).
Україна зіграє заключний матч групового раунду 24 серпня проти Польщі.
Українки розпочали виступи на ЧЄ з поразки від Сербії (0:3),а потім здобули перемоги над Угорщиною (3:0) та Бельгією (3:0).
ЧЄ-2023 з волейболу
Жінки
Група A. 4-й тур
23 серпня
Україна — Словенія 3:1 (19:25, 25:23, 26:24, 25:17)
- 21 серпня жіноча збірна України з волейболу перемогла на чемпіонаті Європи Бельгію.
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