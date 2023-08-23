Україна перемогла Словенію та вийшла до плей-офф ЧЄ з волейболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Генті (Бельгія) українки програли суперницям першу партію, але потім перехопили ініціативу та здобули перемогу 3:1.

Збірна України після чотирьох матчів набрала 9 очок та достроково вийшла до плей-офф. Наша команда йде в групі A третьою та поступається за додатковими показниками Сербії та Польщі, які також мають по 9 пунктів. Слідом в турнірній таблиці розташувалися Бельгія (6 балів), Словенія (3) та Угорщина (0).

Україна зіграє заключний матч групового раунду 24 серпня проти Польщі.

Українки розпочали виступи на ЧЄ з поразки від Сербії (0:3),а потім здобули перемоги над Угорщиною (3:0) та Бельгією (3:0).

ЧЄ-2023 з волейболу

Жінки

Група A. 4-й тур

23 серпня

Україна — Словенія 3:1 (19:25, 25:23, 26:24, 25:17)