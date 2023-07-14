Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

"Ми можемо говорити про певний паритет в артилерії, а на певних напрямках - навіть про перевагу. Один касетний боєприпас калібру 155 мм заміняє щонайменше вісім уламково-фугасних, які використовує українська армія. Їхня ефективність набагато більша. Це дасть активніше проводити контрбатарейну боротьбу, яка зараз триває на всіх ділянках фронту, особливо на півдні, де знищують значну кількість ворожих сили й артилерії, що спричиняє паніку серед російського військового керівництва, якщо ми зважимо на зняття командувачів армій на південному фронті", - наголосив він.

Також, за словами експерта, надання касетних боєприпасів означає, що США й надалі підтримуватимуть Україну. Сергій Згурець висловив сподівання, що наприкінці літа - на початку осені нададуть ATAMS, адже Франція заявила про намір надати ракети SCALP.

"Американці навряд чи пастимуть задніх, коли восени настане вирішальний момент наших наступальних дій. Думаю, тоді можна очікувати й рішення щодо надання нам ATAMS", - зауважив експерт.

Що відомо про касетні боєприпаси

У грудні 2022 року Україна попросила США надати їй касетні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів. Але у Байдена відмовилися їх надавати.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати нашій країні касетні боєприпаси.

Згодом Україна розширила свій запит до США щодо касетних боєприпасів. Київ закликав Вашингтон передати йому авіаційні касетні бомби MK-20, щоб переобладнати їх для безпілотників. Тоді стало відомо, що у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, але адміністрація Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року.

Пізніше чотири члени американського конгресу від Республіканської партії закликали президента США надіслати касетні боєприпаси в Україну.

6 липня правозахисна організація Human Rights Watch закликала адміністрацію Байдена не надавати Україні касетні боєприпаси через небезпеку для цивільних, яку несе ця зброя.

7 липня проти постачання Україні касетних боєприпасів виступив Офіс ООН з прав людини в Женеві.

Того ж дня США оголосили про надання Україні касетних боєприпасів