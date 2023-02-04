Україна під завершення війни має бути готовою до вступу до ЄС, - віцепрем'єрка Стефанішина
Україна прагне почати переговори про вступ до Євросоюзу, щоб максимально підготуватися і під завершення війни бути готовою до приєднання до ЄС
Про це в ефірі Еспресо заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.
"Після нашої перемоги дуже швидко може бути прийняте рішення про членство України в НАТО. Я можу підтвердити. що таке рішення вимагає лише політичного консенсусу всіх 30 союзників", - зазначила вона.
Віцепрем'єрка додала, що рішення про приєднання до ЄС має бути в першу чергу у інтересах України.
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"Політично поспішати тут не варто. Це тривалий процес. Наша політична задача - ми, політики та урядовці, маємо працювати на 200%, щоб до завершення війни у нас була максимальна готовність і сформовані переговорні позиції. Щоб коли війна закінчиться ми не втрачали час на процес, а могли перейти до ухвалення політичних рішень. Ми поспішаємо з тим, щоб розпочати переговори у 2023 році, щоб максимально підготуватися і оперативно провести їх та під завершення війни бути готовими до приєднання до ЄС. Швидкість процесу залежить і від ЄС, і, великою мірою, від нас самих", - підсумувала Стефанішина.
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