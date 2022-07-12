Україна підписала новий контракт з Westinghouse про будівництво нових блогів на ХАЕС

Про це повідомила пресслужба американської компанії.

"Це важливі кроки для енергетичної незалежності України. Ми готові надати наші технології та обладнання для реакторів AP1000 в Україні та постійно надихаємося непохитною рішучістю та стійкістю наших стратегічних партнерів", – заявив президент Westinghouse Energy Systems Девід Дарем.

У червні 2022 року Westinghouse і Енергоатом розширили угоди з Westinghouse на постачання всього ядерного палива для експлуатаційного парку НАЕК "Енергоатом" в Україні та будівництво дев’яти заводів AP1000 по всій країні. Установка AP1000 — це перевірений реактор покоління III+, який має унікальні повністю пасивні системи безпеки, модульну стандартну конструкцію та найкращі в галузі експлуатаційні характеристики та можливість стежити за навантаженням. Проєктування та будівництво заводів AP1000 сприятиме значному промисловому співробітництву між США та Україною, включаючи вміст із ланцюгів постачання в обох країнах.

1 липня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна посилила захист Рівненської АЕС.

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