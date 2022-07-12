Україна підписала новий контракт з Westinghouse про будівництво нових блогів на ХАЕС
НАЕК "Енергоатом" підписав з Westinghouse Electric Company контракт на розробку техніко-економічного обґрунтування будівництва двох блоків на Хмельницькій АЕС в Україні
Про це повідомила пресслужба американської компанії.
"Це важливі кроки для енергетичної незалежності України. Ми готові надати наші технології та обладнання для реакторів AP1000 в Україні та постійно надихаємося непохитною рішучістю та стійкістю наших стратегічних партнерів", – заявив президент Westinghouse Energy Systems Девід Дарем.
У червні 2022 року Westinghouse і Енергоатом розширили угоди з Westinghouse на постачання всього ядерного палива для експлуатаційного парку НАЕК "Енергоатом" в Україні та будівництво дев’яти заводів AP1000 по всій країні. Установка AP1000 — це перевірений реактор покоління III+, який має унікальні повністю пасивні системи безпеки, модульну стандартну конструкцію та найкращі в галузі експлуатаційні характеристики та можливість стежити за навантаженням. Проєктування та будівництво заводів AP1000 сприятиме значному промисловому співробітництву між США та Україною, включаючи вміст із ланцюгів постачання в обох країнах.
- 1 липня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна посилила захист Рівненської АЕС.
Стежте за найважливішими новинами Львова, регіону, України та світу разом з "Еспресо.Захід"! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.62
Купівля 35.62Продаж 36.64
-
EUR
Купівля 35.65Продаж 36.94
- Актуальне
- Важливе