Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міненерго.

Міністр нагадав, що навіть під час війни Україна експортувала електроенергію до європейських країн, аж до 11 жовтня 2022 року, коли почалися масовані російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

"І зараз ми відновили експорт. Насправді це наша відповідь на російські варварські атаки, це доказ того, що у держави-терориста нічого не вийшло з погляду знищення нашої енергетичної системи. І зараз ми сподіваємся вийти на ті обсяги експорту, які були минулого року. Ми плануємо і будемо вести перемовини і щодо їх збільшення, тому що сьогодні резерв у системі дозволяє це зробити", - сказав Галущенко.

Міністр зазначив, що прибутки від експорту електроенергії дозволять залучити додаткові кошти для відновлення енергетичних об’єктів, які були зруйновані або пошкоджені внаслідок обстрілів.