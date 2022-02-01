Україна планує ініціювати в Генасамблеї ООН дебати щодо ситуації на окупованих Росією територіях

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.



"У лютому плануємо скликати дебати в Генасамблеї ООН, щоб обговорити за участю широкого кола держав ситуацію на тимчасово окупованих територіях", - повідомив він.



Олег Ніколенко прокоментував плани Росії провести 17 лютого брифінгу Радбезу щодо недотримання Мінських угод.



"Україна використовує цей випадок, щоб представити факти невиконання РФ своїх зобов'язань", - пояснив речник МЗС.

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