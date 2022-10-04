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Україна планує скасувати угоду про уникнення подвійного оподаткування з Білоруссю

4 жовтня, 2022 вiвторок
21:06
Економіка Уряд України

Кабін погодив законопроєкт, про припинення дії угоди, за якою Україна зобов’язана обмінюватись податковою інформацією з Білоруссю

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт закону про припинення дії Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про  уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків стосовно податків на доходи і майно.

Як пояснюють у Мінфіні, прийняття закону дозволить припинити застосування норм, встановлених зазначеною Угодою, що сприятиме:

  • недопущенню поповнення бюджету країни, що сприяє агресору, шляхом надання Україною пільгових умов оподаткування для резидентів Білорусі, що здійснюють діяльність в Україні;
  •  недопущенню  втрат бюджету України через зарахування податку, сплаченого в Білорусі резидентами України, що здійснюють діяльність у Білорусі;
  • звільненню України від взятих на себе зобов’язань щодо обміну інформацією з Республікою Білорусь з податкових питань.

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