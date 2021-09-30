Україна планує спростити процедуру видачі першого паспорта для дітей з окупованих територій, - Резніков
В Україні працюють над процедурою отримання українського паспорта для дітей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях
Про це повідомив віцепрем‘єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.
"Кейс Ксенії Фролової - це дівчина з Севастополя, яка не могла отримати український паспорт - підштовхнув нас до ідеї кардинального спрощення процедури отримання першого паспорту для дітей з ТОТ. Ми зараз над цим працюємо", - заявив він.
Резніков зазначив, що один з елементів реінтеграції молоді - це освітні програми та нагадав, що минулого року було скасовано ЗНО і розширено перелік закладів вищої освіти, куди можуть вступати діти з ТОТ.
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