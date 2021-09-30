Україна планує спростити процедуру видачі першого паспорта для дітей з окупованих територій, - Резніков

Про це повідомив віцепрем‘єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"Кейс Ксенії Фролової - це дівчина з Севастополя, яка не могла отримати український паспорт - підштовхнув нас до ідеї кардинального спрощення процедури отримання першого паспорту для дітей з ТОТ. Ми зараз над цим працюємо", - заявив він.

Резніков зазначив, що один з елементів реінтеграції молоді - це освітні програми та нагадав, що минулого року було скасовано ЗНО і розширено перелік закладів вищої освіти, куди можуть вступати діти з ТОТ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb