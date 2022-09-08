Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець у фейсбуці.

Як йдеться у повідомленні, перший великий інвестиційний проєкт в рамках реформи управління відходами буде реалізовано на Київщині.

"Близько 2,5 місяці тому народні депутати ухвалили рамковий закон "Про управління відходами". Сьогодні ми починаємо реалізацію реформи із конкретного практичного кейсу. Фактично виконуємо доручення Президента Володимира Зеленського та починаємо нарешті долати сміттєву навалу. Бо наша мета – чисте довкілля та чиста Європа", - пише Стрілець.

На території Бориспільської, Броварської та Фастівської громад буде збудовано два сучасних заводи з оброблення побутових відходів.

"Їх унікальність – у використанні одразу декількох технологій обробки. Зокрема, здійснюватиметься перероблювання органічних (харчових відходів) з подальшим виробництвом біометану, а також глибоке сортування відходів з виділенням ресурсоцінних матеріалів – металобрухту, скла та пластику. Запланована потужність спільного заводу для Броварської та Бориспільської громад орієнтовно становитиме 110–120 тис. тонн відходів на рік. У Фастівській громаді – 35–100 тис. тонн на рік. Нові потужності можуть з'явитися вже за два роки", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що проєкти будуть реалізовані коштом кредитів європейських банків.

"Наразі також тривають перемовини з інвесторами. Адже рамковий закон, на який так довго очікувала Україна та потенційні інвестори, створює прозорі умови та гарантії для роботи у цьому секторі", - пише міністр.

Стрілець зазначив, що наразі Міністерство створило план розміщення необхідних сміттєпереробних потужностей по всій Україні.

"Це своєрідна мапа, на якій визначено понад 200 потенційних інвестиційних кейсів. Серед них і сьогоднішні кейси Київщини. Загалом в області планується будівництво до 10 нових підприємств... Україна обов'язково переможе у війні з окупантом та розв'язувати свої проблеми з відходами – як російськими, що полягають на полі бою та залишаються горіти на нашій землі, так і побутовими, промисловими та іншими", - йдеться у повідомленні.

20 червня Верховна Рада України прийняла в другому читанні проєкт Закону №2207-1-д Про управління відходами. Це рамковий законопроєкт у сфері поводження з відходами, яким створюється система управління відходами по аналогії з системою, що існує наразі в країнах-членах Європейського Союзу.

Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України оцінює збитки природі від воєнної агресії РФ за ці пів року, розраховані за новими методиками, у 962 млрд грн.

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