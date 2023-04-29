Україна почне контрнаступ, не чекаючи на F-16, - Зеленський

Про це він повідомив під час інтерв'ю з фінським, шведським, данським і норвезьким ЗМІ.

Володимир Зеленський відповідаючи на запитання, чи має рішення про надання Україні літаків вирішальне значення для початку контрнаступу, зауважив, що "це б дуже сильно допомогло".

"Ми розуміємо, що так затягувати не будемо, тому починатимемо ще до того, як у нас з’являться F-16 або інші. Заспокоювати Росію тим, що нам ще потрібно кілька місяців, щоб навчатися на літаках, і тільки потім ми почнемо... Ні, так не буде. Ми почнемо і будемо іти вперед", - додав він.

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При цьому глава держави зазначив, що паралельно рішення про літаки все ж має бути прийнято.