Україна почне контрнаступ, не чекаючи на F-16, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів ухвалити рішення про надання Україні винищувачів F-16, та водночас наголосив, що відсутність сучасних літаків не впливатиме на початок контрнаступу
Про це він повідомив під час інтерв'ю з фінським, шведським, данським і норвезьким ЗМІ.
Володимир Зеленський відповідаючи на запитання, чи має рішення про надання Україні літаків вирішальне значення для початку контрнаступу, зауважив, що "це б дуже сильно допомогло".
"Ми розуміємо, що так затягувати не будемо, тому починатимемо ще до того, як у нас з’являться F-16 або інші. Заспокоювати Росію тим, що нам ще потрібно кілька місяців, щоб навчатися на літаках, і тільки потім ми почнемо... Ні, так не буде. Ми почнемо і будемо іти вперед", - додав він.
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При цьому глава держави зазначив, що паралельно рішення про літаки все ж має бути прийнято.
- 29 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна планує звертатися щодо постачання авіації з інших країн для збереження контролю в небі.
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