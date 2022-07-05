Україна подала заявку на вступ до впливової ОЕСР

Про це глава уряду написав у телеграмі.

"Передав від імені України заявку на вступ нашої держави до Організації економічного співробітництва та розвитку. Символічно, що це відбулося під час дискусії про практичне впровадження плану відновлення України в межах конференції у Лугано", - написав Шмигаль.

За його словами, поточна підтримка, майбутня робота з відновлення та вступу України до ЄС, початок якого підтримали всі країни-члени ЄС, базуватиметься на завершенні структурних реформ в Україні — сфері, де підтримка ОЕСР має фундаментальне значення.

Він також підкреслив, що Україна поділяє всі цілі та цінності організації та прагне приєднатися до неї якнайшвидше. Членство України в ОЕСР є одним із наріжних каменів успішного відновлення та розвитку України, вважає прем’єр.

"Сподіваємося, що рада ОЕСР розгляне цей документ, аби ми могли приєднатися якнайшвидше. Об'єднані у захисті — об'єднані у відновленні", - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв Укрінформ, 4-5 липня в Лугано (Швейцарія) відбулася Конференція з питань відновлення України після військової агресії російської федерації. 5 липня представники понад 40 країн і близько 20 міжнародних організацій за результатами Міжнародної конференції схвалили Декларацію Лугано і пообіцяли підтримувати Україну.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb